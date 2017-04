Ein Kran für alle Fälle Leipzigs Notfallkran bekommt einen Namen

An der Seite des Kranwagens prangt nun für alle sichtbar das Bild eines Mammuts. Bildrechte: MDR/Jörg Glindmeyer

Gerade erst hat die Deutsche Bahn nach eigenen Angaben rund 35 Millionen Euro in neue Notfallkräne investiert, um die Technik aus den 1970er Jahren zu modernisieren. Insgesamt hält die Bahn deutschlandweit fünf Notfallkräne bereit. Einer von ihnen steht in Leipzig. In Betrieb ist der schon seit vielen Monaten. Erst am Mittwochvormittag hat er aber einen Namen bekommen: Das Fahrzeug heißt nun "Leipzig", trägt aber auch den liebevollen Beinamen "Mammut".