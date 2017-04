Steffen Kailitz arbeitet als Politikwissenschaftler am Dresdner Hannah-Arendt-Institut. In einem Beitrag für "Die Zeit" hatte er geschrieben: "Die NPD lässt jedoch in ihren Programmen keinen Zweifel daran, dass sie die demokratische Grundordnung Deutschlands durch eine völkische Diktatur ersetzen würde. Unmissverständlich plant sie rassistisch motivierte Staatsverbrechen. Sie will acht bis elf Millionen Menschen aus Deutschland vertreiben, darunter mehrere Millionen deutscher Staatsbürger mit Migrationshintergrund. Erst durch die Vertreibung aller ethnischen Nichtdeutschen entsteht aus Sicht der NPD die herbeigesehnte 'nationale und soziale Volksgemeinschaft'."