Der im NSU-Prozess angeklagte André E. muss sich in einem weiteren Strafprozess verantworten. Die Staatsanwaltschaft Zwickau wirft ihm Körperverletzung und Bedrohung vor. Eine Behördensprecherin sagte dem MDR, der 37-Jährige soll in Zwickau einen 18-Jährigen geschlagen, getreten und bedroht haben. Prozess-Beginn sei ursprünglich der kommende Mittwoch gewesen, musste jedoch verschoben werden, da er an diesem Tag beim NSU-Prozess in München erscheinen müsse. Der entsprechende Prozess findet am 22. Mai im Amtsgericht Zwickau statt. Laut Amtsgericht hatte André E. gegen einen gegen ihn verhängten Strafbefehl über 40 Tagessätze Einspruch eingelegt. Daher sei nun eine Hauptverhandlung notwendig.