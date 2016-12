Die Maschinenbauer und Konstrukteure von morgen lernen viel, und vor allem viel vom Nussknacker. Welche Kräfte wirken hier? Welche Materialien eignen sich am besten? Fragen, die Matthias Kröger von der TU Freiberg als anerkannten Nussknacker-Experten beschäftigen. "Nebenbei" ist er Professor für Maschinenelemente und Studiendekan an der TU Bergakademie Freiberg. Mit den Maschinenbau-Studenten und Konstrukteuren diskutiert er anhand der verschiedenen Nussknacker-Modelle, die es bereits auf dem Markt gibt, gern Vorzüge oder Nachteile. "Ziel ist es, mit möglichst geringem Material- und Krafteinsatz eine Nuss so zu knacken, dass möglichst viel von der Schale, aber wenig von der Nuss beim Knacken kaputt geht", so Professor Kröger in einer der beliebten Weihnachtsvorlesungen. Daneben beschäftigen ihn Fragen wie Verletzungsgefahr, Design des Knackers und der Spaßfaktor beim Knacken.

Die Nuss-Fräse, bei der die Nuss ohne Schaden davonkommt. Bildrechte: MDR/Christoph Stelzner

In der Vorlesung erläutert der Nussknacker-Experte am Beispiel der Macadamia-Nuss, dass die Frage des Nuss-Knackens durchaus eine wirtschaftliche Bedeutung hat. Diese Nuss sei in Kenia sehr beliebt, aber gleichzeitig teuer, betont Kröger. Die Herausforderung an die Konstrukteure sei es, einen Nussknacker zu entwickeln, der von jedermann selbst zu reparieren ist, auch in Afrika möglichst wenig kostet, und möglichst die Nuss nach dem Knacken ganz lässt. Dafür gäbe es tatsächlich reale Forschungsprojekte, so Kröger. Er selbst hat über die Jahre eine Methode professionalisiert, mit einer Fräse die Nuss rundherum aufzutrennen. Die Nuss bleibt vollständig heil. Nachteil: Nicht jeder hat wohl im Küchenkasten solch ein Gerät.