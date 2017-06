Das Operative Abwehrzentrum (OAZ) hat Ermittlungen in drei Brandfällen aufgenommen. Politische Hintergründe aus dem rechtsradikalen beziehungsweise linksextremistischen Lager können nicht ausgeschlossen werden, hieß es.



In Leipzig-Paunsdorf brannten in der Nacht zum Montag gegen 2:20 Uhr zwei Einsatzwagen der Autobahnpolizei. Nach OAZ-Angaben wurden die Fahrzeuge auf dem Behördengelände von Unbekannten vorsätzlich in Brand gesetzt. Polizeibeamte konnten das Feuer schnell löschen. Die Höhe des Schadens an den Autos und an der Gebäudefassade ist noch unklar.

Brandanschlag in Chemnitz misslungen

In Chemnitz zündeten die Brandsätze nicht, es entstand kein Sachschaden. Bildrechte: MDR/Harry Härtel In Chemnitz auf der Bornaer Straße haben ebenfalls Unbekannte versucht, mit Brandbeschleuniger mehrere Einsatzfahrzeuge der Bundespolizei in Brand zu setzen. Das misslang, Sachschaden entstand nicht. Die versuchte Brandstiftung wurde am Montagmorgen gegen 5 Uhr entdeckt. Ob es einen Zusammenhang zum Leipziger Brandanschlag gibt, ist nach Angaben des OAZ noch unklar. Es werden Zeugen für die beiden Straftaten gesucht.

Zeugensuche Wer Hinweise zum Brandanschlag in Leipzig-Paunsdorf geben kann, soll sich telefonisch unter 0341/966 46666 melden. Wer im Chemnitzer Fall Beobachtungen gemacht hat, meldet diese bitte unter Tel. 0371/ 387 49 5808. Hinweise zu den beiden Straftaten nimmt das OAZ auch unter presse.oaz.pd-l@sachsen.de geben.

Wohnwagen-Brand poltisch motiviert?

Das OAZ ermittelt noch zu einem weiteren Brand in Plauen-Haselbrunn. Dort brannte Freitagabend ein unverschlossener Wohnwagen auf dem frei zugänglichen Gelände der Begegnungsstätte "Refugees Garden". Der Wohnwagen brannte nieder. In Tatortnähe wurde ein 29-Jähriger aufgegriffen. Er steht laut OAZ im Verdacht, den Wohnwagen vorsätzlich in Brand gesteckt zu haben. In ersten Meldungen war lediglich die Rede davon, ein Betrunkener habe den Wohnwagen angezündet. Nun wird eine mögliche politische Motivation geprüft. Da keine Menschen auf dem Gelände waren, wurde niemand verletzt.