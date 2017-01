Das Operative Abwehrzentrum (OAZ) der sächsischen Polizei hat im vergangenen Jahr so viele Ermittlungen gegen Extremisten eingeleitet wie nie zuvor. Nach Informationen der "Leipziger Volkszeitung" wurden bis Ende November 2016 insgesamt 493 Verfahren gegen 738 Beschuldigte eröffnet. Der größte Teil davon habe einen rechtsextremistischen Hintergrund. Im Jahr zuvor gab es insgesamt 330 Verfahren gegen 328 Beschuldigte. Damit stiegt die Anzahl der Ermittlungsverfahren zum dritten Mal in Folge an und erreicht einen neuen Höchststand.