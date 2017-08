Das Operative Abwehrzentrum der Polizei prüft Ermittlungen gegen den sächsischen NPD-Vorsitzenden Jens Baur. Hintergrund sind zwei Schreiben von Baurs ehemaliger Lebensgefährtin Nele S., mit denen sie sich Anfang August an den NPD-Bundesvorstand gewandt hat. Die als "Emma Stabel" bekannte Moderatorin vom NPD-Youtube-Kanal "Deutsche Stimme-TV" wirft Baur darin eine "Kette von gewalttätigen Übergriffen" vor. Den Schreiben liegen Fotos ihrer Verletzungen sowie ein Arztbericht, in dem von häuslicher Gewalt die Rede ist, bei. Die Ärztin stellte mehrere Prellungen unter anderem an Brustkorb, Nase und Oberkiefer fest. Der Bericht ist auf den 1. Juli 2016 datiert. Die Dokumente liegen MDR SACHSEN vor.