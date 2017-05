Das Umgebindehaus prägt die Oberlausitz seit dem 16. Jahrhundert. "Entstanden ist die in Europa einzigartige Bauweise aus einer Mischung zwischen dem hier vorhandenen Blockhaus und dem süddeutschen Fachwerk", sagt der Baubürgermeister von Ebersbach-Neugersdorf, Bernd Noack. Etwa 20.000 Umgebindehäuser sind im Dreiländerck Sachsen, Schlesien und Böhmen erhalten, doch noch immer ist ein Drittel der Gebäude marode und einsturzgefährdet. Für diese Umgebinde sollen Interessenten gefunden werden.

Deshalb öffnen u.a. private Besitzer ihre Haustüren, auch in Polen und Tschechien. Sie erklären Besuchern die Blockbauweise aus Holz, Lehm, Stroh und Stein. Präsentiert werden Möglichkeiten des modernen Wohnens und Arbeitens im Denkmal. Das Umgebindeland Deutschland-Polen-Tschechien Bildrechte: Stiftung Umgebindehaus / DIE PARTNER GmbH Görlitz

Liebenswertes Umgebinde

In der Oberlausitz gibt es mittlerweile viele liebevoll sanierte Umgebinde. Manche wurden mit staatlicher Hilfe gerettet, wie der Faktorenhof in Eibau. Andere wurden von Einheimischen erhalten. Wolfgang KIeßlich verliebte sich in den Blausteinhof am Kottmar. Der Skilehrer und Musiker fühlt sich in seinem 400 Jahre alten Bauernhaus pudelwohl. Familie Scholz zog aus Berlin nach Ebersbach, um einen maroden Vierseitenhof wiederzubeleben. Seit mehr als zehn Jahren saniert das Ehepaar schrittweise den Gebäudekomplex. Für den Hof sind die Berliner ein Glücksfall, denn in Ebersbach-Neugersdorf steht etwa jedes zehnte Umgebinde leer.

Ein Umgebinde in Bertsdorf. Bildrechte: MDR/Wolfgang Leyn Beim Umgebindehaus ist es ein wenig wie beim Whisky: Entweder man mag ihn oder man mag ihn nicht. Wenn man ein Umgebindehaus mag, kommt man mit den Schwierigkeiten eines alten Hauses zurecht. Wenn nicht, dann nicht. Bernd Noack Baubürgermeister Ebersbach-Neugersdorf

Beim Tag des offenen Umgebindes sollen zahlreiche Vorurteile abgebaut werden. Eines davon: Die alten Buden gelten als muffig. Das sei Unsinn, sagt Witold Mettig aus Weifa, denn Lehmwände sorgten für ein gesundes Raumklima. Mettig muss es wissen. Er übt das traditionelle Handwerk eines Lehmbauers aus. "Die Lehmwände nehmen Schadstoffe aus der Luft auf und sorgen damit für ein sehr gutes Raumklima."

Esszimmer in einem sanierten Fachwerkhaus. Bildrechte: Uwe Walter Ein weiteres Vorurteil ist ebenfalls Unsinn: Die Räume im Umgebinde sind finster. "Absoluter Quatsch", sagt Rosemarie Pohlack. "Normalerweise sind die großen Stuben von Osten über den Süden nach Westen mit Fenstern bestückt, so dass man immer Sonne in der Stube hat, auch wenn die Fenster klein sind." Noch immer schwärmt die gebürtige Herrnhuterin, die in einem großen Umgebindehaus aufgewachsen ist, vom geheimnisvollen Dachboden, dem Speicher. Bis heute ein Paradies für Kinder auf Entdeckungstour.

Familien- und Wochenenddomizil

Offenbar hat ein Umdenken eingesetzt, denn immer mehr Menschen erliegen dem Reiz des Umgebindes. Nach der politischen Wende sprossen vor allem neue Einfamilienhäuser aus dem Boden, oft neben dem maroden Umgebinde.

Jetzt sieht der aufmerksame Beobachter nicht nur in Sachsen, sondern auch im Schluckenauer Zipfel in Tschechien bzw. im polnischen Niederschlesien liebevoll und aufwendig sanierte Umgebindehäuser. "Vor allem Familien interessieren sich für die denkmalgeschützten Gebäude," meint Arndt Matthes von der Stiftung Umgebindehaus. In Nordböhmen dagegen nutzen Prager die Gebäude samt Grundstück in der reizvollen Landschaft meist am Wochenende.

Bildrechte: Uwe Walter Berliner, aber auch Interessierte von noch weiter weg, entdecken diese Architektur aus Fachwerk und Massivbauweise für sich. Arndt Matthes Stiftung Umgebindehaus

Neues Leben im Denkmal

Gestiegen ist laut Matthes die Haus-Nachfrage mit der Aufnahme der Oberlausitzer Umgebindestraße vor zwei Jahren als neuer Teilabschnitt in die Deutsche Fachwerkstraße. "Das zieht auch Publikum an, das sich sehr gut mit Fachwerk auskennt." Trotzdem gebe es weiterhin Verluste. Aktuell wird ein Haus in Obercunnersdorf abgerissen, das seit Mitte der 1990er-Jahre leer stand. Allerdings werden noch brauchbare Baumaterialien durch die Stiftung Umgebindehaus gesichert, damit sie in einem anderen Fachwerkbau verwendet werden können. Besonders begehrt sind breite Fenster und kleine Originalfenster.

Begehrt bei potenziellen Käufern sind auch die kleinen eingeschossigen Gebäude. "Aber diese Häuser sind sehr rar. Trotzdem gibt es weiter interessante Objekte. Wir sind dann für Interessierte der richtige Ansprechpartner", sagt Matthes. Und selbst für größere Objekte würden sich Liebhaber finden. So werden nach seinen Angaben derzeit ein Faktorenhaus in Waltersdorf und ein Hof in Saalendorf mit reicher klassizistischer Ausstattung saniert und restauriert. Beide öffnen am Sonntag ihre Türen für Besucher. "Brennstäbe und spaltbares Material": Witziges Detail an einem Umgebindehaus bei Hörnitz. Bildrechte: Uwe Walter

Auch Familie Scholz hat ihren Vierseitenhof in Ebersbach geöffnet. Sie bietet Kaffeeverkostungen an. Zudem erfahren die Besucher im kleinen Kaffeemuseum alles rund um die dunkle Bohne. Vorfahren von Familie Scholz betrieben in Löbau eine Kaffeerösterei. Manch ungewöhliches Stück vom Dachboden sorgt jetzt für erstaunte Besucher. Bereut hat es die Familie bislang nicht, in ein Baudenkmal gezogen zu sein.

Detail eines Umgebindehauses in Obercunnersdorf. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Es ist total schön hier. Ich kann es nur empfehlen, mal herzukommen und sich das alles anzusehen, wie verträumt die Oberlausitz ist. Simone Scholz Umgebindehausbesitzerin