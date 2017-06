Die Oberlausitzer lieben ihre Störche. Sie freuen sich, wenn Adebar im Frühjahr zum Nest zurück kehrt. So hat die Familie Hartmann in Steinitz bei Lohsa bereits seit 1953 die gefiederten Gäste auf dem Hof.

Storchenvater Hubert Hartmann. Bildrechte: MDR/Renate Heidner Seit nunmehr 64 Jahren kommen die Störche zu uns. Früher waren sie auf der Scheune. Nach deren Abriss haben wir extra einen Mast für die Vögel aufgestellt. Sie gehören praktisch zur Familie. Hubert Hartmann Hofbesitzer mit Storchennest

Familie Hartmann kann viel von den Weißstörchen erzählen. So war noch im 19. Jahrhundert unklar, was Adebar so im Winter treibt. Etwas später kamen Neugierige auf die Idee, Vögel mit Hilfe von Ringen zu markieren. 1902 erhielt das erste Langbein, wie Störche auch genannt werden, seinen Ring fürs Leben. Mit Hilfe der Markierung konnten die Flugrouten der Störche nach Afrika oder Spanien bestimmt werden. Auch manches Geheimnis wurde mit Hilfe der Ringe aufgeklärt.

Als Nasenschmuck in Afrika

Manchmal enden die Geschichten, je nach Sichtweise, auch tragisch. Nicht jedes Langbein kehrt nach der Winterpause glücklich und zufrieden aus dem Süden zurück. So blieb ein Storch im Frühjahr aus. Doch das Verschwinden des Knickerbeins aus Steinitz konnte aufgeklärt werden.

Bildrechte: MDR/Renate Heidner Sein Ring wurde gefunden. Der Alureifen schmückte die Nase eines Einheimischen in Afrika. Durch die Nummer und den Code auf dem Ring konnte der Weißstorch der Naturschutzstation Neschwitz und damit dem Horst in Steinitz zugeordnet werden. Die Forscher waren zufrieden, die Familie des Afrikaner wahrscheinlich ebenfalls. Nur der Storch war der Verlierer. Er war offenbar an einem Spieß gelandet, als gebratener Storch!

Ein eher ungewöhnlicher Fall, denn die Störche gelten auch im Süden nicht als Delikatesse. Gleichwohl werden sie natürlich bejagt, wie viele andere Vögel auch. Catrin Hammer Naturschutztierpark Görlitz

Glücklicherweise landet nicht jeder Storch in einem Kochtopf oder am Bratenspieß. Viele kehren in die Oberlausitz zurück und sorgen hier für Nachwuchs. Um die Tiere identifizieren zu können, werden sie beringt.

Früher wurden für die Markierung Aluminiumstreifen verwendet. Heute sind es laserbeschichtete Kunststoffringe: ELSA-European Laser Signed Advanced Ring. Diese Ringe sind mit einem Buchstaben-Ziffern-Code versehen und diese Kennzeichen sind mit einem Fernglas aus großer Entfernung gut zu erkennen. Am Dienstag waren Naturfreunde im Biosphärenreservat Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft unterwegs und haben zahlreichen Jungstörchen das Erkennungszeichen um ein Bein geknipst. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Nestlinge stellen sich tot

Die kleinen Störche müssen im Alter von drei bis fünf Wochen markiert werden. Während dieser Zeit fallen die Nestlinge in die Akinese. Das ist ein Schutzreflex vor Raubvögeln. Die Nestlinge stellen sich einfach tot. Damit wird auch verhindert, dass sie vor Angst aus dem Nest fallen. Die Naturschützer nutzen diesen Reflex, um Jungstörchen die Ringe anzulegen und nach dem Rechten im Nest zu schauen.

Stefan Siegen von der Vogelschutzwarte Neschwitz. Bildrechte: MDR/Renate Heidner Das Herz der Jungvögel schlägt beim Beringen schon etwas schneller und heftiger. Es ist deutlich zu spüren, auch wenn sich die jungen Störche tot stellen.

Auch wenn die Menschen die Nestlinge berührt haben, eventuell auch im Nest etwas für mehr Ordnung gesorgt haben, stört das die Eltern nicht. Störche können nicht riechen, deshalb geht das Leben in luftiger Höhe trotz der Störung einfach weiter. 15 Nester haben die Naturfreunde angefahren, um die Jungstörche zu markieren.

Mehr Jungvögel in diesem Jahr

Dieses Jahr ist nicht unbedingt ein Storchenjahr, aber es ist ein gutes Jahr für Adebar. In den Nestern lagen meist vier statt drei Eier. "Es war nicht zu kalt, nicht zu nass, sondern meist angenehm warm," sagt Stefan Siegel vom Förderverein der Vogelschutzwarte Neschwitz. "Nahrung ist genug vorhanden".

Bildrechte: MDR/Renate Heidner Jeder Nestling benötigt am Tag etwa 1,2 Kilogramm Nahrung! Adebar ist ein ein Fleischfresser und liebt Fische, Frösche und Nagetiere. Gerne schnabuliert er aber auch Kaulquappen, Schlangen, Eidechsen sowie Wühlmäuse und Maulwürfe. Springt oder fliegt ihm ein großes Insekt vor den Schnabel, auch dann schnappt er zu.

Während sich die Naturschützer über volle Nester im Oberlausitzer Biosphärenreservat freuen, verfinstern sich die Mienen im Görlitzer Naturschutztierpark. Der Storch ist hier das Wappentier. Im Nest über der Tierparkvilla spielte sich in den vergangenen Wochen ein Drama ab.

Drama in Görlitz

Um das Nest auf der Tierparkvilla ist erbittert gestritten worden. Deshalb gibt es in diesem Jahr keine Jungstörche, die beringt werden könnten, erzählt Kuratorin Catrin Hammer. Im März kam der Storch, etwas später sein Frau und dann lagen irgendwann vier Eier im Nest. Doch der Familienfrieden wurde gestört. Ein weiteres Männchen machte dem Nestinhaber den Besitz streitig. Bei der Rangelei fielen zwei Eier aus dem Nest. Der Störenfried konnte vertrieben werden. Zwei Küken erblickten noch das Licht der Welt. Doch erneut wurde das Idyll auf dem Dach gestört. Wieder sorgte ein fremdes Männchen für Trubel. Seitdem sind die Nestlinge verschwunden.

15 Meter Sturz überlebt

In der Wildtierstation im Tierpark Görlitz werden derzeit fünf Jungstörche aufgepäppelt. Besucher können dabei durch ein Schaufenster zusehen. Zwei der Nestlinge stammen aus Wittichenau. Auch dort gab es Rangeleien zwischen zwei Männchen. Der Nachwuchs fiel aus dem Nest und überlebte einen 15 Meter Sturz unverletzt!

Ende gut - alles gut

In Biehain hat ein Altvogel sein Nest gegen einen Greifvogel verteidigt und ist dabei schwer verletzt worden. Dadurch konnte er seinen Nachwuchs nicht mehr versorgen. Die Nestlinge wären verhungert. Das wollten die Oberlausitzer nicht zulassen. "Die Feuerwehr holte drei hungrige Nestlinge aus luftiger Höhe und nun fressen sie ihren Betreuern in Görlitz im wahrsten Sinne die Haare vom Kopf", lächelt Catrin Hammer. Wie es derzeit aussieht: Ende gut - alles gut. Wahrscheinlich werden es alle fünf schaffen, mit ihren freien Artgenossen im Herbst in den Süden zu fliegen.