In sächsischen Obi-Märkten wird heute gestreikt. Verdi-Sprecher Jörg Lauenroth-Mago sagte MDR SACHSEN, zur Stunde hätten sich etwa 70 Beschäftigte aus vier Baumärkten zusammengefunden. Sie fordern einen einheitlichen Tarifvertrag für alle Mitarbeiter. Lauenroth-Mago erklärte, bei Obi würden Beschäftigungsverhältnisse zweiter Klasse gelten. Die Gewerkschaft fordert eine Erhöhung der Gehälter um mindestens 288 Euro brutto. Nur so könne Wettbewerbsgleichheit hergestellt werden. Die Geschäftsleitung habe bisher noch nicht auf die Arbeitsniederlegung reagiert.

Rund 70 Mitarbeiter versammelten sich am Vormittag vor dem Obi in Pirna. Bildrechte: MDR/Heiko Barthel

Von dem Streik betroffen sind die Filialen in Radebeul, Pirna und zwei Märkte in Dresden. Kunden müssen sich laut Lauenroth-Mago in den betroffenen Baumärkten auf längere Wartezeiten an den Kassen so wie auf fehlende Servicekräfte einstellen.