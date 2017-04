Inge und Heinz Heiße haben sich Anfang der 70-er Jahre ein altes Feuerwehrauto gekauft und zu einem Wohnmobil umgebaut. Die gab es damals nur selten, deshalb wurde Heinz Heiße selbst aktiv. Alles in dem Fahrzeug hat er selber gebaut, seine Frau hat sein Hobby immer unterstützt. Das Wohnmobil besteht aus Einzelteilen verschiedener Autos: Das Dach ist von einem Passat, die Rückscheiben von einem Mini-Cooper. Mit ihrem Gefährt waren die Heißes in Frankreich, Spanien, Kroatien, Polen und Dänemark unterwegs. Besonders gerne erinnert sich das Ehepaar an einen Besuch in Rom in den 80ern. Damals parkten, wohnten und schliefen sie auf einem Busparkplatz gleich neben dem Petersplatz. Bildrechte: MDR/Lily Meyer