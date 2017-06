Sonnabendnachmittag auf dem Kfz-Veteranentreffen Strahwalde: Zwei Herren aus Herrnhut bewundern einen Motorroller aus den 1960er- Jahren. Die Čezeta weckt bei ihnen Erinnerungen. An zwei heiße Blondinen, die einst auf so einem Roller saßen. Einer der beiden Herren aus Herrnhut fängt an zu erzählen:

Traumroller der 60er- Jahre: Čezeta Bildrechte: MDR/Uwe Walter Es war 1965, beim bis dahin größten Manöver der DDR, dem "Oktobersturm", in und um Apolda. Der junge Mann aus der Oberlausitz schob gerade als Funker bei der NVA Dienst, als die Mädchen lachend an ihm vorüberknatterten. Er bewunderte natürlich nicht die Čezeta, sondern das hübsche Hinterteil auf der Sitzbank. Das ihm keine Ruhe mehr ließ. Der Funker funkte noch pflichtbewusst seine Meldungen. Am Abend aber setzte er sich von der Truppe ab, denn zwischen ihm und dem Mädchen auf dem Roller hatte es - natürlich - gefunkt. Und so erlebte der Oberlausitzer in den Manövernächten seinen "Oktobersturm" in den Armen einer hübschen Thüringerin.

Viele Geschichten wohl noch nicht erzählt