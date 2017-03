Die Oper Leipzig hat ihr Programm für die Spielzeit 2017/2018 vorgestellt. Wie Intendant und Generalmusikdirektor Ulf Schirmer in Leipzig mitteilte, gehören zu den rund 360 Veranstaltungen auch 15 Premieren.

Darunter sind sechs Opernpremieren, fünf Premieren in der Musikalischen Komödie und vier Premieren des Leipziger Balletts. Die Regie der Premiere von Richard Wagners "Tannhäuser" übernimmt Katharina Wagner, die Urenkelin des Komponisten und Leiterin der Bayreuther Festspiele, so Schirmer weiter. Es sei das erste Mal, dass Katharina Wagner als Regisseurin zu Gast an der Oper Leipzig sei. Die Premiere des "Tannhäuser" findet im März 2018 statt.