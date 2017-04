"Aufrüstung stoppen! Rüstungsausgaben senken!" - Das ist das Motto des diesjährigen Chemnitzer Ostermarsches. Rund 250 Menschen sind am Vormittag vom Rathaus aus zu ihrem Marsch durch die Innenstadt gestartet. Auf verschiedenen Zwischenkundgebungen sprechen unter anderem ein Gewerkschaftler, ein Uni-Professor und Vertreter des Landesschülerrates.

Die zweite Zwischenkundgebung fand vor dem Hauptgebäude der TU Chemnitz statt. Bildrechte: MDR/Nora Kilényi

Zum Auftakt auf dem Markt appellierten Redner, die Militärausgaben für die Bundeswehr nicht wie von der neuen US-Regierung gefordert massiv zu erhöhen. Das Geld sollte lieber in Ausbau und Sanierung von Schulen, Straßen, Bahnstrecken oder Sportstätten fließen.



Auch an der TU Chemnitz prangerte der Redner die Rüstungsexporte an und forderte einen Stopp sowohl für Waffen als auch für Waffenfabriken. "Mit dieser Politik werden Flüchtlingsströme erzeugt", sagte Prof. Josef Lutz.