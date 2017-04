Die sogenannten Umritte gibt es teilweise schon mehr als 500 Jahre. In Gehrock und Zylinder gewandet tragen die Osterreiter auf geschmückten Pferden die Osterbotschaft in die Nachbarpfarrei. Die Heimat- und die Nachbarkirche umreiten sie je dreimal. Die Männer - Frauen reiten der Tradition gemäß nicht mit - haben Kreuze, Kirchenfahnen und Christus-Statuen bei sich. Die Pferde tragen spezielles Zaumzeug und Schleifen mit christlichen Symbolen, die extra für den Festtag angefertigt wurden und oft in der Familie weitergerreicht werden. Eine besondere Prozession findet jährlich in Ostritz statt: Das Ostersaatreiten zum Kloster St. Marienthal, das seit 1993 in ökumenischer Gemeinschaft gepflegt wird. Dabei bitten die Reiter auch um ein gutes Wachstum der Saat auf den Feldern.