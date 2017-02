Bald nicht mehr Teil der AfD? Björn Höcke droht ein Parteiausschluss. Bildrechte: dpa

Höcke selbst zeigte sich demonstrativ gelassen. "Die Entscheidung des Bundesvorstands habe ich mit Bedauern und in tiefer Sorge um die Einheit der Partei zur Kenntnis genommen", teilte er in Erfurt mit. Er sei überzeugt, weder gegen die Satzung noch die Grundsätze der Partei verstoßen zu haben. "Dem Verfahren vor der parteiinternen Schiedsgerichtsbarkeit sehe ich gelassen entgegen."



Der Bundesvorstand hatte am Montag in einer Telefonkonferenz mit der erforderlichen Zweidrittelmehrheit ein Parteiausschlussverfahren beschlossen. Grund dafür ist eine Rede Höckes auf einer Veranstaltung in Dresden. Dort hatte der Landesvorsitzende mit Verweis auf das Holocaust-Mahnmal gesagt: "Wir Deutschen (...) sind das einzige Volk der Welt, das sich ein Denkmal der Schande in das Herz seiner Hauptstadt gepflanzt hat." Diese Äußerung löste bundesweit Empörung aus.