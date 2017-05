Die Stadt Leipzig hat am Dienstag mit einem Festakt an die Sprengung der Universitätskirche St. Pauli vor 49 Jahren erinnert. Nach der Ansprache von Sachsens ehemaligem Landesbischof Jochen Bohl wurde die Gedenkfeier in der Etzoldschen Sandgrube in Probstheida, im Süden Leipzigs, fortgesetzt. Dort waren die Trümmer der Kirche nach ihrer Sprengung abgeladen worden. An der Sandgrube sprach unter anderem Universitätsrektorin Beate Schücking. Universitätsprediger Peter Zimmerling brachte die Gedenkveranstaltung mit einem Gebet zum Abschluss.