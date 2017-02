Die geplante Deponie hatte auch in der Stadt Lützen im Burgenlandkreis Befürchtungen ausgelöst. Vor allem der Lkw-Verkehr sei von den Bürgern der angrenzenden Ortsteile Tornau und Wuschlaub als belastend kritisiert worden, erklärte Lützens Bürgermeister Dirk Könnecke. Zudem hätten sich die Bewohner besorgt über die möglichen Abfälle der Klasse 1 gezeigt. Ein Informationsabend mit dem Deponiebetreiber hätte diese aber ausräumen können, so Könnecke weiter. So würden Asbestabfälle in verschlossenen Behälter angeliefert und sofort verbaut werden. Der Stadtrat habe daher dem Vorhaben Mineralstoffdeponie grünes Licht gegeben.