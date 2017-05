Das Pegida-Bündnis und die AfD-Basis haben am Montagabend auf dem Dresdner Neumarkt Kundgebungen abgehalten. Nach Angaben der Forschungsgruppe "Durchgezählt" folgten bis zu 2.400 Menschen den Aufrufen. Damit versammelten sich deutlich mehr Demonstranten vor der Frauenkirche als in den letzten Wochen.

Die Redner von Pegida und der AfD sprachen von zwei verschiedenen, nebeneinander stehenden Tribünen - aber vor gleichem Publikum. Die Kundgebungsteilnehmer riefen gemeinsam unter anderem "Merkel muss weg", "Hilbert muss weg", "Volksverräter", "Widerstand" oder "Lügenpresse". Ein Demonstrant erklärte, dass Pegida und AfD "am selben Strang in gleiche Richtung" ziehen. Eine weitere Demonstrantin trug ein Schild mit der Aufschrift "Pegida einigt, was Petry spaltet". Unter den Zuschauern war auch Jens Maier, Richter am Dresdner Landgericht und Direktkandidat des AfD-Kreisverbands Dresden für die Bundestagswahl.