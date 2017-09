Zur Pegida-Kundgebung einen Tag nach dem AfD-Erfolg bei der Bundestagswahl erschienen am Montagabend nicht mehr als die gewohnte Zahl Anhänger. Etwa 1.500 wurden auf dem Dresdner Neumarkt gezählt. Organisator Wolfgang Taufkirch lobte zwar den angeblich "entscheidenden Anteil" von Pegida am Aufstieg der AfD zur drittstärksten Kraft im Bundestag. Er bezeichnete die neue Fraktion sogar als "parlamentarischen Arm" der Protestbewegung. Andererseits sei die Rolle von Pegida als außerparlamentarischer Opposition damit nicht erledigt. "Wir bleiben stehen", rief Taufkirch. Will heißen - Pegida bleibt, zumindest in Dresden.

Die weiteren Reden waren ebenfalls geprägt vom Schulterschluss zwischen AfD und Pegida einerseits und anhaltendem Misstrauen andererseits. Vor der Kulisse der Frauenkirche verkündete Pegida-Gründer Lutz Bachmann das Ziel, nach der Landtagswahl 2019 in Sachsen den Ministerpräsidenten stellen zu wollen. Was er nicht sagte: Das kann nur ein AfD-Kandidat sein, da Pegida nicht als Partei auftritt.

Zugleich warnte Bachmann davor, den neu gewählten AfD-Abgeordneten in Berlin "blind zu vertrauen". Man müsse ihnen "auf die Finger schauen, weil wir noch nicht wissen, was die machen."

Nachdem sich AfD-Spitzenkandidat und Richter am Landgericht Jens Maier bereits schriftlich bei Pegida bedankt hatte, trat für den Kreisverband Sächsische Schweiz-Osterzgebirge Egbert Ermer ans Mikrofon. Ohne Pegida hätte es nicht dieses Wahlergebnis gegeben, stimmte auch er ein und beschwor ein weiteres Zusammengehen. An die AfD-Bundesvorsitzende Frauke Petry gerichtet, die in der Sächsischen Schweiz ein Direktmandat gewann, sprach Ermer von Reisenden, die man nicht aufhalten solle. Petry war am Morgen vor der Bundespressekonferenz auf Distanz zum rechten Parteiflügel um Alexander Gauland gegangen. Sie erklärte, nicht der Fraktion angehören zu wollen. "Geh` in die politische Versenkung", ätzte Ermer unter dem Beifall der Pegida-Anhänger.