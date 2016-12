Immer mehr Firmen dabei

"Zusätzlich zu den positiven Gesprächen am Stand folgten im Nachgang noch einige Bewerbungen", begründet Nadin Kern von der Strüder Rohr-, Regel- und Meßanlagen GmbH ihre erneute Anmeldung zum Pendleraktionstag. Das 64-mannstarke Unternehmen aus dem Schneeberger Ortsteil Wolfgangmaßen ist unter anderem auf der Suche nach einem Anlagenmechaniker und einem Elektromeister. "Dass die Aktion in diesem Jahr auch in Aue stattfindet, kommt uns räumlich sehr entgegen und macht uns gerade für die Region Westerzgebirge als Arbeitgeber interessant", so die Prokuristin weiter.

Große weite Welt oder Erzgebirge?

Neben den vielen Pendlern gibt es auch jene Weggezogene, die ihre Wurzeln im Erzgebirge haben. Oder Menschen, die das Erzgebirge als Region zum Leben für sich neu entdecken. Laut Statistik kehrte sich im Jahr 2014 erstmals seit 20 Jahren das Verhältnis der Fort- und Zuzüge um - zugunsten der Einwohnerzahl im Erzgebirgskreis. Wer den Schritt geht, darf dort leben und arbeiten, wo andere Erholung suchen und finden.