Eine junge Frau ist am Haltepunkt Bayerischer Bahnhof in Leipzig unter eine S-Bahn geraten. Nach Angaben der Bundespolizei war sie am Sonntagnachmittag aus noch ungeklärter Ursache auf die Gleise gestürzt und dabei schwer verletzt worden. Nach rund einer Stunde konnte sie von der Feuerwehr geborgen werden.