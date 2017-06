Im vergangenen Winter hatte die Geflügelpest auch in Sachsen für viel Frust gesorgt. Über Monate musste das liebe Federvieh hinter Gitter gesperrt werden. Viele Hobbyzüchter halten die praktizierte Stallpflicht für überzogen und sammelten Unterschriften. Vertreter des Rassegeflügel- und Kaninchenzüchtervereins Spitzkunnersdorf haben am Mittwoch die bundesweite Petition mit dem Titel "Überprüfung der GeflPestSchV- Aufhebung der generellen Stallpflicht- Keine Keulung auf Verdacht" an Landtagspräsident Matthias Rößler übergeben. Darin hatten sich 16.877 Unterstützer gegen eine generelle Stallpflicht ausgesprochen. Sachsen hat mit 1.530 Stimmen die meisten Stimmen pro Einwohner in der ganzen Bundesrepublik für die Petition abgegeben und mit dem Landkreis Görlitz seit Beginn der Petition mit 710 Stimmen die meisten in einem Landkreis überhaupt erzielt.