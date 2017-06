Das Wetter hält für das lange Pfingstwochenende in Sachsen einen bunten Mix bereit. Die Spanne reiche von Hitze über Gewitter bis zu ungemütlichen Temperaturen, wie Thomas Hain vom Deutschen Wetterdienst am Freitag sagte. "Wir haben von allem etwas." Am Sonnabend soll es demnach noch einmal heiß werden. Bis zu 30 Grad werden in Sachsen erwartet. Spätestens am Abend sei dann aber mit unwetterartigen Gewittern zu rechnen, sagte der Meteorologe. Am Sonntag wird es seinen Angaben nach regnerisch und frisch. "Nur mit Mühe schaffen wir dann die 20-Grad-Marke", so Hain. In der Nacht zum Montag soll es wieder auflockern. Dennoch sei auch am Pfingstmontag vereinzelt mit Regen und Gewittern zu rechnen.