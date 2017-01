Nur etwa ein Drittel der Pflegebedürftigen in Sachsen wird im Heim gepflegt. Die Mehrzahl wird zu Hause betreut. Und das übernehmen in mehr als der Hälfte der Fälle die Familienangehörigen, den Rest ambulante Pflegedienste. Nicht immer passiert das aber aus freien Stücken. Manchmal fehlt es einfach an Pflegeheimen. Betroffen seien vor allem bestimmte ländliche Regionen, erklärt der Landesgeschäftsführer der Barmer in Sachsen, Fabian Magerl. Er denke dabei an Nordsachsen, Teile des Erzgebirges und an den Lausitzer Bereich. Es müsse immer einen Investor geben, der die Heime refinanzieren kann.