Naturgefahrenkolloquium in Dresden Kommt die Pflichtversicherung gegen Elementargewalten?

Auf einem Naturgefahrenkolloquium der Sächsischen Verbraucherzentrale in Dresden haben am Freitag Politiker, Wissenschaftler und Versicherer nach einem möglichen Lösungsansatz gesucht, wie ein Schutz vor Naturgefahren gelingen kann. Sachsens Ministerpräsident Stanislaw Tillich sprach sich erneut für einen bezahlbaren Versicherungsschutz gegen Hochwasser und andere Naturkatastrophen aus. Zudem appellierte er an die Eigenverantwortung der Bürger. Sachsen habe zwar massiv in den technischen Hochwasserschutz investiert, erklärte Tillich. Das sei aber kein Ersatz für Eigenvorsorge.

Der aktuelle Versicherungscheck der Verbraucherzentrale Sachsen zeigt, dass es immer noch fast aussichtslos ist, sich gegen Naturgefahren zu versichern, sollte man in einem Hochwasser-Risikogebiet wohnen.



In einem ersten Test hatte der Besitzer eines historischen Wohngebäudes in einer Hochwasser-Risikozone in Meißen bei insgesamt 32 Versicherungsgesellschaften um Angebote für eine umfassende Wohngebäudeversicherung mit zusätzlichem Elementarschadenschutz gebeten. Das Ergebnis: Kein Unternehmen wollte das Gebäude so versichern.



In einem zweiten Test sollte ein kleines Einfamilienhaus mit 70 Quadratmetern Wohnfläche in Dresden versichert werden. Auch hier waren die Rückmeldungen ernüchternd: 20 Unternehmen unterbreiteten kein Angebot. Fünf lehnten ausdrücklich ab, das Haus gegen Elementarschäden zu versichern. Elf Versicherer unterbreiteten Angebote, die durch teure Prämien und hohe Selbstbeteiligungen (bis zu 10.000 Euro) im Schadensfall abschreckten. 500 bis 600 Euro Jahresprämie allein für die Versicherung des Hauses sind laut Verbraucherschutz aber nicht für Jedermann bezahlbar.