Die in München vor Gericht stehenden vier mutmaßlichen Mitglieder der rechtsextremen "Oldschool Society" (OSS) können schon bald mit einem Urteil rechnen. Nachdem vergangene Woche die Bundesanwaltschaft ihr Plädoyer gehalten und mehrjährige Haftstrafen gefordert hat, stellte die Verteidigung am Dienstag in ihrem Schlussvortrag die Gefährlichkeit der Gruppe infrage.