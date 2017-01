In Leipzig sind am Freitag Plakate der Antifa mit Namen von mutmaßlichen Teilnehmern rechtsextremistischer Krawalle aufgetaucht. Das Operative Abwehrzentrum (OAZ) hat die Ermittlungen aufgenommen. Wie eine Sprecherin MDR SACHSEN sagte, wird derzeit die strafrechtliche Relevanz geprüft. Es gehe um einen Verstoß gegen das Sächsische Datenschutzgesetz. Das für die Ermittlungen bei extremistisch motivierten Straftaten zuständige OAZ prüfe, wer genau die Namen veröffentlicht hat und woher die Daten stammen. Die Polizei war am Abend im Leipziger Süden unterwegs, um die Plakate zu entfernen.

Aufruf zur Selbstjustiz

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Auf den Plakaten sind 215 Namen von mutmaßlichen Teilnehmern der rechtsextremistischen Ausschreitungen vom 11. Januar 2016 in Leipzig aufgelistet. Überschrieben sind die Plakate mit der Aufschrift "Zwei Jahre 'Legida' - Ein Jahr nach dem Naziangriff in Connewitz". Daneben ist ein großes Logo der Antifa zu sehen. Am Ende der Namensaufzählung steht "Wir kennen euch alle!".



OAZ-Chef Bernd Merbitz kritisierte die "Selbstjustiz". So hätten etwa Zeugen aus der linken Szene in Connewitz bei der Polizei keine Angaben machen wollen und stattdessen angekündigt, Beschuldigte selbst aufzusuchen, sagte er Mitte Dezember dem MDR. Offenbar keine leere Drohung: Die Liste mit den Namen der am 11. Januar Festgesetzten kursierte bereits im Sommer außerhalb der Ermittlerkreise. Im November verwüsteten Unbekannte dann die Wohnung eines Beschuldigten. Zu der Tat hatten sich auch Linksautonome bekannt.

Mehrere Demonstrationen angekündigt

Auf den nun aufgehängten Plakaten kündigte die Antifa eine Demonstration am 9. Januar an. Gleich mehrere Initiativen rufen an dem Tag ebenfalls zu Demonstrationen auf. Dazu zählt nach ersten Informationen das Bündnis "Leipzig nimmt Platz" sowie ein Bündnis um den ehemaligen Thomaskirchen-Pfarrer Christian Wolff. Nach Informationen der "Leipziger Volkszeitung" sollen die Kooperationsgespräche zwischen dem Ordnungsamt und den Beteiligten Mitte nächster Woche stattfinden.

Randale im linksalternativen Viertel

Am 11. Januar 2016 zogen in Leipzig mehr als 200 Rechtsradikale am späten Abend durch den linksalternativen Stadtteil Connewitz. Sie zerschlugen die Schaufenster von mehr als 20 Geschäften und Kneipen, eine Wohnung brannte aus. Die Polizei konnte 215 Personen festsetzen. Die Ermittlungen zu den Ereignissen dauern an. Anklagen wurden bislang nicht erhoben. Nach den Krawallen kesselte die Polizei 215 Personen ein. Gegen sie wird wegen schweren Landfriedensbruchs ermittelt. Bildrechte: dpa