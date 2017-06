Am 18. Juni 1991 besetzten viele Mitarbeiter der Margarethenhütte Großdubrau das Werkstor. Sie wollen verhindern, dass im Betrieb Maschinen demontiert und abtransportiert werden. Bildrechte: MDR/Eberhard Sprigade

Regina Bernstein ist 67. Fast 20 Jahre hat die Bautzenerin als Technologin in der Margarethenhütte, die die Einheimischen nur M-Hütte nennen, gearbeitet. Noch heute fällt es ihr schwer zu begreifen, was nach 1990 mit ihrem Betrieb passiert ist. Der 5. Dezember 1990 hat sich in ihr Gedächtnis als Schwarzer Tag eingebrannt. Regina Bernstein erinnert sich: "Da wurde uns klar gemacht, dass es in Westeuropa 50 Prozent Überkapazität bei der Herstellung von Elektroporzellan gibt. Also viel zu viel. Und dass beschlossen worden ist, den Standort Großdubrau zu schließen." Das habe damals keiner so richtig begreifen wollen, erzählt die Keramik-Ingenieurin. "Wir hatten um die 850 Mitarbeiter. Der Standort gab vielen Lohn und Brot und sollte einfach so plattgemacht werden. Ich hab nicht glauben wollen, dass das wirklich stimmt."

Mit selbstgemalten Transparenten protestierten die Mitarbeiter der M-Hütte gegen die Machenschaften der Treuhand. Bildrechte: MDR/Eberhard Sprigade Interessenten für das marode Werk hatte es einige gegeben. Zum Beispiel eine Firma aus dem Westen, die Dachziegel herstellen wollte. Auch die Mitarbeiter selbst hatten viele Ideen, wie man die M-Hütte hätte wieder beleben können. "Aber die Treuhand hat alles abgeschmettert. Es war politisch nicht gewünscht", erzählt Regina Bernstein. Als die M-Hütte Ende Mai 1991 die letzten Isolatoren auslieferte, hatten die Mitarbeiter noch Hoffnung, dass es irgendwie weitergeht. Schließlich hatte der Geschäftsführer ihnen versprochen, dass alles im Betrieb konserviert und nicht verkauft werde. Dabei stand die Mutterfirma Tridelta, zu der der Großdubrauer Betrieb gut ein Jahr gehörte, mit großen Lastkraftwagen schon bereit, um alles Brauchbare aus dem Betrieb für ihre anderen beiden Werke in Ostdeutschland rauszuholen.

Mitarbeiter der M-Hütte suchten im Sommer 1991 Hilfe bei den Landtagsabgeordneten Benedikt Dyrlich (2.v.l.) und Marko Schiemann (r.). Bildrechte: MDR/Eberhard Sprigade Als die Mitarbeiter Wind davon bekamen, besetzten sie in einer großen Aktion am 18. Juni 1991 das Werkstor. Damit wollten sie die Demontage und den Abtransport der Maschinen und Anlagen aus dem Betrieb verhindern. Das ist ihnen auch gelungen. Doch wenige Tage später räumte in einer Nacht-und-Nebel-Aktion die Mutterfirma die M-Hütte weitgehend leer. "Einige Maschinen haben wir dann auf einem Schrottplatz in Bautzen wiedergefunden", erinnert sich Regina Bernstein. Journalisten, die damals über die Ereignisse im Werk berichten wollten, wurden ausgesperrt.

Chance für Neuanfang war ohne Maschinen weg

Regina Bernstein hat die Aktion am 18. Juni 1991 selbst nicht miterlebt. "Die Besetzung ist an mir vorbei gegangen. Ich war da zu Hause, wir waren ja alle auf Kurzarbeit Null gesetzt. Ich hab mich in der Zeit nicht mehr nach Großdubrau gesehnt", berichtet die 67-Jährige. Zu dem, was damals in der M-Hütte passiert ist, findet Regina Bernstein klare Worte: "Für mich war das Raub. Man hat uns damit unsere Vermögenswerte genommen. Damit war die Chance für einen Neuanfang weg."

Verein wollte Arbeitsplätze schaffen

Weil alle Mitarbeiter zum 31. Juli 1991 gekündigt waren und niemand mehr da gewesen wäre, der die Interessen der Mitarbeiter und des Betriebes hätte vertreten können, gründeten am 25. Juli 1991 etwa 75 Kollegen den Förderverein Margarethenhütte Großdubrau. "Unser Ziel damals war, wieder Arbeitsplätze in der M-Hütte zu schaffen", sagt Regina Bernstein.

Die M-Hütte zur Wendezeit: Die Gebäude waren marode. In der Produktion bröckelte der Putz von den Wänden. Bildrechte: MDR/Eberhard Sprigade Eine Zeit lang sah es so aus, als könnte das gelingen. Statt Isolatoren versuchten einige Mitarbeiter, Gartenkeramik herzustellen und hofften, dass daraus eine neue Fertigung entstehen könnte. Doch Ende Oktober 1991 begann Liquidation des Werkes. Auch da war die Hoffnung nicht verloren. Der Liquidator wollte 300, 400 neue Arbeitsplätze schaffen. Nichts davon wurde wahr. Im März 1992 beschäftigte sich der Bundestag mit dem Treiben der Treuhand in der Margarethenhütte Großdubrau. Heute sind von dem einstigen Elektroporzellanbetrieb nur noch wenige Gebäude übrig. Alles andere wurde gesprengt und abgerissen.

Drei Mitarbeiter der M-Hütte, darunter Regina Bernstein (l.), verfolgten am 12. März 1992 die Diskussion zur Margarethenhütte im Bundestag in Bonn. Bildrechte: MDR/Förderverein Margarethenhütte Regina Bernstein ist seit 1993 als Töpferin selbständig und lebt davon. Wie fühlt sich die Bautzenerin heute? "Ich bin getröstet insofern, dass die Elektroleitungen, die heutzutage verlegt werden, keine Porzellanisolatoren mehr haben, sondern welche aus Silikon. Porzellan wird nur noch selten verwendet. Das ist für mich so ein bisschen ein Trostpflaster, dass ich sage, am Ende hätten wir vielleicht auch nicht mehr lange produzieren können."

Feldzug des Plattmachens