Die Regierungskoalition in Sachsen hat am Donnerstag einen neuen Entwurf für das Schulgesetz vorgelegt. Wie die Fraktionen von CDU und SPD mitteilten, wurde der bestehende Regierungsentwurf an zahlreichen Stellen ergänzt. Das Schulgesetz soll zum 1. August 2018 in Kraft treten. Einzelne Regelungen werden vorab wirksam.