Stefanie Kloß ist wohl der prominenteste Name unter den gewählten sächsischen Vertretern für die Bundesversammlung. Die Frontfrau der Bautzner Band Silbermond wurde von der SPD auf die Liste gesetzt. Nicht nur in Sachsen sondern in vielen Bundesländern gehen neben Politikern auch bekannte Sportler, Schauspieler oder Sänger wie Roland Kaiser und Peter Maffay zur Wahl des Bundespräsidenten im Februar nächsten Jahres.