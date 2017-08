Die Alternative für Deutschland ist in Sachsen mit dem Versuch gescheitert, Muslimas das Tragen eines Schleiers zu verbieten. Im Landtag in Dresden stimmten am Mittwoch mit Ausnahme der 14 AfD-Abgeordneten alle anwesenden Parlamentarier gegen den Gesetzentwurf für ein "Sächsisches Verschleierungsverbotsgesetz".

Keine Burka, sondern ein Nikab ist dieser Geschichtsschleier. Bildrechte: dpa

Die AfD-Fraktion wollte durchsetzen, dass muslimische Frauen in der Öffentlichkeit keine Burka, Nikab oder andere Gesichtsverschleierung tragen dürfen. Dies sei eine Absage an die deutsche Werteordnung und ein Signal, "an dieser freien und offenen Gesellschaft nicht teilhaben zu wollen", heißt es in der Begründung zum Gesetzentwurf. Im Parlament verwies die AfD-Abgeordnete Kristen Muster zudem auf sogenannte Burka-Verbote in Frankreich und Belgien.