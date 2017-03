Dulig sieht aber auch Fortschritte bei der Mobilität in Sachsen. Verkehrspolitik werde inzwischen aus Sicht der Menschen in Sachsen gedacht, meinte Dulig. Er verwies auf die Strategiekommission zum Öffentlichen Personennahverkehr, die bis zum Jahresende konkrete Empfehlungen erarbeiten soll, wie Menschen in allen Regionen Sachsens von öffentlichen Verkehrsmitteln auf Schiene und Straße profitieren können. Das Ziel sei auch mehr Übersichtlichkeit und eine einfachere Benutzung. Dies beginne beim Ticketverkauf und setze sich bei den Netzen fort. "Fünf Zweckverbände sind zuviel", so der SPD-Politiker.