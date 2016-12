Die Zahl der in Deutschland lebenden ausreisepflichtigen Ausländer wird im nächsten Jahr auf mindestens 485.000 steigen. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie der Unternehmensberatung McKinsey, die im Auftrag des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge erstellt wurde. Angesichts dieser Zunahme will sich Sachsens Innenminister Markus Ulbig für schnellere Abschiebungen einsetzen. Dabei müsse auch über Leistungskürzungen und eine Umkehr der Nachweispflicht zum Erhalt einer Duldung nachgedacht werden, so der Minister.

Nach einer aktuellen Prognose werden wir in Deutschland im nächsten Jahr möglicherweise doppelt so viele ausreisepflichtige Asylbewerber haben wie bislang. Auf diese Situation müssen wir uns einstellen und die personellen Ressourcen in den für die Rückführung zuständigen Landesbehörden frühzeitig anpassen.

"Wir müssen die Anreize für Ausreisepflichtige hierzulande abbauen", forderte Ulbig. In puncto Duldungen denke er "an eine Art Beweislastumkehr". "Wer kein Bleiberecht in Deutschland bekommt, sollte künftig aktiv nachweisen müssen, warum es für ihn einen Grund zur vorübergehenden Duldung gibt." Bisher seien stets die Behörden in der Pflicht. "Man muss in diesem Zusammenhang auch über weitere Leistungskürzungen nachdenken", so Ulbig.