Verfassungsschutz in Sachsen Politisch motivierte Straftaten nach wie vor ein Problem

Politisch motivierte Straftaten sind in Sachsen weiter ein Problem. Das geht aus dem Verfassungsschutzbericht für das vergangene Jahr hervor, den Innenminister Markus Ulbig und der Präsident des Landesamtes, Gordian Meyer-Plath, am Mittag in Dresden vorstellen. Laut Innenministerium kann weder im Rechts-, Links- und Ausländerextremismus noch bei den islamistischen Bestrebungen Entwarnung gegeben werden.