Am Ortseingang von Muschwitz, einem Ortsteil von Lützen, wurde der weiße Transporter von der Polizei gestoppt. Bildrechte: MDR/Frank Nowak

Mehr als drei Stunden war die Zwölfjährige in der Gewalt ihres mutmaßlichen Entführers. Kurz nach 18 Uhr am Mittwochabend konnte ein Spezialeinsatzkommando den gemieteten weißen Transporter an der Landesgrenze zu Sachsen-Anhalt ausfindig machen. Am Ortseingang des Lützener Ortsteils Muschwitz wurde der Wagen gestoppt und das Mädchen befreit. Der 36-jährige Fahrer wurde vorläufig festgenommen. Am Donnerstag wurde Haftbefehl erlassen. Ihm werden Freiheitsberaubung, ein Sexualdelikt und Körperverletzung vorgeworfen