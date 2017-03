Ich wär´ so gerne Polizist - dachte sich in Leipzig ein 17 Jahre alter Kochlehrling und versah eine schwarze Wollmütze mit der weißen Aufschrift "Polizei", eine schwarze Jacke mit dem sächsischen Wappen sowie eine gelbe Weste mit "Polizei"-Aufnähern. Außerdem hatte er am Gürtel Spielzeug-Handschellen befestigt und in einem Rucksack rot-weißes Absperrband sowie zwei Pylonen bei sich. Leipziger Polizisten entdeckten den jungen Mann in der täuschend echt aussehenden Ausstaffierung - unterwegs als Fahrradpolizist.