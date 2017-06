Im Fall der Babyleiche von Wilkau-Haßlau erhofft sich die Polizei neue Zeugenhinweise. Die Ermittler haben am Montag Fotos von am Tatort gefundenen Textilien veröffentlicht. Die Bilder zeigen zwei Handtücher und einen Bettbezug. Darin war der neugeborene Junge eingewickelt. Ein viertes Bild zeigt eine Strickjacke, die in der Nähe des Fundortes lag.