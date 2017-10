Die Dresdner Polizei verstärkt ihre Kräfte rund um den "Deutschlandtag" der Jungen Union, zu dem am Sonnabend auch Bundeskanzlerin Angela Merkel in Dresden erwartet wird. Grund sind Internet-Aufrufe von Anhängern der fremdenfeindlichen Pegida-Bewegung zu Störaktionen gegen Merkel. "Wegen der Aktivitäten im Netz und aus polizeilichen Erfahrungen heraus rechnen wir mit möglichen Störungen", sagte der leitende Polizeiführer am Freitagabend der Deutschen Presse-Agentur. "Darauf werden wir mit einem angemessenen Kräfteaufgebot reagieren." Offiziell ist nach Angaben der Polizei keine Demonstration angemeldet.



Im vergangenen Jahr hatten Anhänger aus dem Pegida-Lager die Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit in Dresden erheblich gestört. Sie pöbelten gegen Staatsgäste und protestierten mit Plakaten und Trillerpfeifen. Am Rande des Sicherheitsbereiches am Neumarkt riefen Demonstranten "Merkel muss weg", "Volksverräter" oder "Haut ab". Unter den Rufern waren unter anderen Pegida-Mitbegründer Lutz Bachmann.



Quelle: dpa/dk

Die Polizei erklärte im vergangenen Jahr: "Die verbalen Äußerungen beziehungsweise die Trillerpfeifen werten wir als Form der Meinungsäußerung. Vor diesem Hintergrund hat sich die Polizei gemeinsam mit der Stadt dazu entschieden, nicht einzugreifen." Bildrechte: MDR/xcitePRESS