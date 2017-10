Im Kampf gegen Einbrecher hat die Polizei vor fünf Jahren mit der Versicherungswirtschaft und Herstellern die Sicherheitskampagne "K-Einbruch" gestartet. Sie will die Sachsen über eigenverantwortliche Einbruchsvorsorge informieren und zum Handeln anregen. Dazu gehört auch der "Tag des Einbruchschutzes". Immer zur Zeitumstellung im Oktober – in diesem Jahr am 29. Oktober – findet der Tag unter dem Motto statt: "Eine Stunde mehr für mehr Sicherheit". Die zusätzlich gewonnene Stunde soll laut Polizei genutzt werden, um sich über Einbruchschutz zu informieren.

Aufklärungsquote gering

Am häufigsten wurden Wohnungsdiebstähle 2016 in den drei sächsischen Großstädten begangen sowie in den Landkreisen Leipzig, Nordsachsen, Mittelsachsen und Zwickau. Nicht einmal jeder fünfte Wohnungseinbruchdiebstahl konnte aufgeklärt werden.

Bildrechte: Kriminalitätsatlas Sachsen 2016

Zwar sind im ersten Halbjahr 2017 laut Polizeilicher Kriminalstatistik 16,3 Prozent weniger Wohnungseinbrüche (2.132 Fälle) gezählt worden. Im Vorjahreszeitraum waren es noch rund 2.500 Fälle. Aber: "Ein Wohnungseinbruch kann das Sicherheitsgefühl und Wohlbefinden der Bewohner nachhaltig beeinträchtigen. Neben dem materiellen Schaden leiden Opfer oft auch dauerhaft unter psychischen Störungen als Folge eines Einbruchs", erklärt Kathlen Zink vom Landeskriminalamt Sachsen (LKA).

Einbrecher kommen tagsüber durch Türen

Am häufigsten werden Wohnungen an Wochentagen zwischen 7 und 10 und zwischen 15 und 18 Uhr aufgebrochen. "Also dann, wenn die Bewohner abwesend sind", erklärt Zink. Laut LKA kommen die meisten Einbrecher in Wohnung oder Haus, indem sie Türen aufhebeln. "Terrassentüren sind hierbei grundsätzlich ein Schwerpunkt, weil sie meist außerhalb des Blickfeldes liegen und oft nicht ausreichend Widerstand bieten. Das gilt auch für nicht einsehbare Fenster, Kellertüren und Lichtschächte."

Erfreulich sei aber, dass immer mehr Wohnungseinbruchdiebstähle im Versuch stecken bleiben. "Mittlerweile sind es in Sachsen 41,3 Prozent. Diese Quote ist ein deutliches Zeichen dafür, dass die präventiven Maßnahmen für mehr Einbruchschutz immer besser greifen", sagt die LKA-Sprecherin.

Mieter haben keinen Rechtsanspruch auf Einbruchschutz