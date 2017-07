Am Sonnabend gegen 22:00 Uhr haben maskierte und schwer bewaffnete Polizeibeamte in Dresden ein Auto gestoppt und die Insassen zunächst festgesetzt. Ein Polizeisprecher bestätigte die Fahrzeugkontrolle in der Nähe des Eisenbahnhaltepunktes Dobritz. Es ging um Drogenkriminalität. Die Polizei habe entsprechende Hinweise erhalten. Die Personen, bei denen geringe Mengen Drogen gefunden wurden, seien nach der Kontrolle wieder freigelassen worden.



Am Sonntagvormittag gab es im Bereich der Mügelner Straße eine weitere Kontrolle. Details dazu konnte der Polizeisprecher noch nicht nennen.

Bei der Kontrolle haben die Polizeibeamte auch Personen festgesetzt. Bildrechte: MDR/xcitePRESS