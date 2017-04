Am 4. April war im Oederaner Ortsteil Breitenau ein 38-jähriger Mann tot aufgefunden worden. Die Polizei ermittelte von Beginn an wegen eines Gewaltdelikts. Nun ergab die Obduktion,dass der Mann von einem Fahrzeug überrollt wurde. Laut Staatsanwaltschaft hat es massive Verletzungen im Kopf- und Bauchbereich gegeben, an denen der 38-Jährige gestorben ist.