Der in Pirna festgenommene mutmaßliche Serientäter saß schon in den 1990er-Jahren lange im Gefängnis. Das teilte die Staatsanwaltschaft Dresden auf Anfrage des MDR mit. Demnach stammt der Mann aus Nordrhein-Westfalen und wurde bereits 1990 in München wegen mehrfachen schweren Raubs zu einer Freiheitsstrafe von elf Jahren und sechs Monaten verurteilt. Seit wann sich der Mann in Sachsen aufhält, sei nicht bekannt.

Nach dem letzten Überfall vor Weihnachten war die Polizei in Pirnas Innenstadt verstärkt auf Streife gegangen. Am Silvestertag erkannten Streifenpolizisten den mit Haftbefehl gesuchten Mann schließlich auf der Straße. Er sei am späten Vormittag in der Innenstadt unterwegs gewesen und habe sich widerstandslos festnehmen lassen, so die Polizei. Ein Ermittlungsrichter erließ umgehend Haftbefehl. Der Mann sitzt in Dresden in Untersuchungshaft.