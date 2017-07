Die Polizei hat nach einer zweitägigen Kontrolle von Reisebussen an der Autobahn 4 bei Lichtenau eine überwiegend positive Bilanz gezogen. Wie die Behörde am Montag mitteilte, sind am Donnerstag und Freitag auf dem Rastplatz "Auerswalder Blick" insgesamt 19 in Deutschland zugelassene Busse und vier aus Nicht-EU-Ländern kontrolliert worden.