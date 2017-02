Frau rast mit Auto in Fluss und stirbt

Eine 54-Jährige ist mit ihrem Auto in der Nähe von Zwenkau im Landkreis Leipzig in die Weiße Elster gerast und gestorben. Nach Angaben der Polizei ist die Frau am frühen Freitagabend aus noch ungeklärter Ursache von der Bundesstraße 186 abgekommen, einen Hang hinabgerast und in dem Fluss gelandet. Rettungskräfte zogen die Frau aus dem eisigen Wasser. Sie konnten nur noch ihren Tod feststellen.

Frau von Paketzusteller überfahren

Eine 26 Jahre alte Frau ist am Freitagnachmittag in Auerbach im Vogtland von einem Kleintransporter überrollt worden. Wie die Polizei mitteilte, fuhr ein 25 Jahre alter Mann in Schrittgeschwindigkeit mit dem Fahrzeug rückwärts aus einer Zufahrt und erfasste die Frau mit dem Heck. Die 26-Jährige sei dabei gestürzt und von dem Transporter überrollt worden. Sie starb noch an der Unfallstelle an den Folgen ihrer Verletzungen.

Die Polizei sucht Zeugen zum Unfallhergang. Diese werden gebeten, sich an den Zentralen Unfalldienst in Reichenbach zu wenden.

Polizeistandort Reichenbach Heinrich-Heine-Straße 12

08468 Reichenbach

Telefon: 03765 50-0

Mehrere Schlägereien in der Chemnitzer Innenstadt

Zu zwei tätlichen Auseinandersetzungen ist es am Freitag im Chemnitzer Stadtzentrum gekommen. Nach Angaben der Polizei schlugen zunächst vier Personen in Rathausnähe auf ihr Opfer ein. Ein Zeuge meldete der Polizei den Vorfall. Die Beamten ermittelten kurz darauf zwei afghanische Asylbewerber im Alter von 19 und 20 Jahren, die an der Tat beteiligt gewesen sein sollen. Die Ermittlungen zu den anderen beteiligten Personen dauern an.

Kurze Zeit später kam es in der Nähe zu einer zweiten Schlägerei. Zwei Syrer im Alter von 17 und 21 Jahren gaben an, von einer Gruppe Afghanen angegriffen worden zu sein. Die Angreifer sind laut Polizei noch unbekannt. Ob es einen Zusammenhang der beiden Taten gibt, lasse sich noch nicht sagen. Die Beamten schließen diesen jedoch nicht aus.

Zigarette setzt Auto in Brand

Eine glimmende Zigarette ist zwei 18 und 21 Jahre alten Autobastlern in Schmölln-Putzkau im Kreis Bautzen fast zum Verhängnis geworden. Wie die Polizei Görlitz mitteilte, waren bei Arbeiten an einem mehr als 20 Jahre alten Auto Benzindämpfe ausgetreten. Als sich der 18-Jährige mit der Zigarette in den Wagen setzte, habe sich das Gemisch entzündet. Die beiden Männer konnten den Wagen unverletzt verlassen.

19-Jähriger fährt gegen Holzmast

Nach einer Unaufmerksamkeit ist ein 19-Jähriger in Burkhardtsdorf im Erzgebirge mit dem Auto frontal gegen einen Holzmast gefahren. Nach Angaben der Polizei in Chemnitz verlor der Mann die Kontrolle über sein Fahrzeug, als er einem vor ihm fahrenden Wagen ausweichen wollte, dessen Fahrer in ein Grundstück einbog. Der 19-Jährige touchierte zunächst den vorausfahrenden Wagen und prallte danach frontal gegen den Holzmast. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Der Sachschaden wird auf 7.000 Euro geschätzt.