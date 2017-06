Am Badesee Coswig-Kötitz bei Dresden wird seit Freitagnachmittag ein 64 Jahre alter Mann vermisst. Wie die Polizei auf Anfrage von MDR SACHSEN mitteilte, suchten Einsatzkräften der DLRG am Abend in dem See nach dem Mann. Der 64-Jährige sei zuletzt von einem Schwimmmeister in dem See gesehen worden. Der Mann sei mit Angehörigen zum Baden an den See gefahren, die ihn später als vermisst meldeten, so die Polizei. Bildrechte: MDR/Daniel Förster

Forstarbeiter haben am Donnerstag in einem Waldgebiet bei Arnsdorf im Landkreis Bautzen einen unbekannten Toten gefunden. Wie die Polizei in Görlitz mitteilte, lag der Mann offenbar schon länger dort. Die mumifizierte Leiche soll obduziert werden, um die Identität, die Todesumstände sowie den Todeszeitpunkt zu klären. Bei der Todesursache schließen die Ermittler derzeit nichts aus, wie ein Polizeisprecher sagte.

Bei einem Verkehrsunfall ist am Freitagmorgen eine Quad-Fahrerin ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei war die 42-Jährige auf der Bundesstraße 101 kurz hinter dem Schwarzenberger Ortsteil Grünstädtel nach links von der Fahrbahn abgekommen und mit einem entgegenkommenden Lastwagen kollidiert. Die Frau starb noch an der Unfallstelle. Der Lkw-Fahrer wurde leicht verletzt. Die Bundesstraße war für rund vier Stunden gesperrt.

Drei Schüler im Alter von 13 Jahren haben am letzten Schultag nicht nur ihre Zeugnisse, sondern auch Besuch von der Polizei bekommen. Die Beamten kamen am Freitagmorgen in die Pestalozzi-Oberschule in Neusalza-Spremberg im Landkreis Görlitz, um sich bei den Schülern zu bedanken. Sie hatten vor einer Woche Männer beobachtet, die einen motorisierten Rollstuhl stahlen.



Die Schüler machten wie Privatdetektive mit ihren Smartphones Bilder der Diebe und von deren Auto. Anschließend übergaben sie die Fotos an die Polizei. Die Ermittler konnten die Männer finden und den Rollstuhl an den 69 Jahre alten Besitzer zurückgeben. Die Schüler hätten zu der Aufklärung des Falls entscheidend beigetragen und einen kriminalistischen Spürsinn bewiesen, so die Polizei. Sie überreichten den Schülern Turnbeutel mit der Aufschrift "Ich will zum Tatort", in denen sich kleine Aufmerksamkeiten befanden. Bekamen Besuch von der Polizei: Die Schüler Dix Mastalir, Leandro Titsch und Robert Kleint (v.l.n.r.). Bildrechte: Polizeidirektion Görlitz

Bei einer Kontrolle hat die Bundespolizei am Donnerstag in Ostsachsen in zwei Transportern eine große Menge Diebesgut sichergestellt. Die Behörde schätzt den Wert der vermutlich aus Skandinavien stammenden Beute auf rund 100.000 Euro. Die Beamten beschlagnahmten mehr als 30 Motorkettensägen, 100 Akkuschrauber, über 100 Handkreissägen, Bohrmaschinen, Winkelschleifer sowie Schweißgeräte, Werkzeugkästen und Motorsensen.



Die Fahrer und Beifahrer der beiden Kleintransporter mit osteuropäischen Kennzeichen erklärten, dass sie die Gegenstände auf einem Basar in Norwegen gekauft hätten. Nach Erkenntnissen der Ermittler deutet aber alles darauf hin, dass sie in Skandinavien gestohlen wurden. Gegen die vier Verdächtigen zwischen 22 und 34 Jahren wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Bandenhehlerei eingeleitet. Weil die weiteren Ermittlungen von den zuständigen ausländischen Polizeibehörden geführt werden, durften die Beschuldigten ihre Fahrt fortsetzen.

Ein Anwohner alarmierte die Polizei, weil zwei Studenten auf Bierdosen geschossen haben. Bildrechte: dpa Polizisten haben eine Schießübung im Dresdner Stadtteil Plauen beendet. Wie die Polizei mitteilte, haben zwei Studenten im Alter von 20 und 22 Jahren am Donnerstagabend mit einem Luftgewehr im Hinterhof ihres Verbindungshauses auf leere Bierdosen geschossen. Ein Anwohner hatte die Männer beobachtet und Alarm geschlagen. Das löste einen Einsatz der für lebensbedrohliche Lagen ausgestatteten Interventionskräfte aus. Die Beamten zogen das Luftgewehr ein. Für die Männer könnte das unter Umständen ein teurer Spaß werden: Die Polizei prüft eine Ordnungswidrigkeit.

Unbekannte haben in Leipzig zwei Motocrossräder samt dazugehöriger Ausrüstung im Wert von insgesamt 25.000 Euro entwendet. Nach Angaben der Polizei hatte ein 32 Jahre alter Mann sein Auto mit einem Anhänger bereits am Mittwoch auf einer Straße geparkt. Am Tag darauf bemerkte er, dass die rechte Seitentür des Anhängers aufgehebelt war und die Diebe ein ganzes Warenlager mitgehen lassen hatten. Neben den Motorrädern stahlen sie unter anderem Helme, Lederkombis sowie Werkzeuge und Ersatzteile.

Ein Temposünder muss für seine Raserei tief in die Tasche greifen. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann am Vortag bei einer Geschwindigkeitskontrolle auf der A72 im Landkreis Zwickau fast doppelt so schnell unterwegs wie erlaubt. Statt der vorgeschriebenen 80 Kilometer pro Stunde fuhr der Mann in der Baustelle zwischen den Anschlüssen Zwickau West und Reichenbach 159 Kilometer pro Stunde. Er muss nun ein Bußgeld von 600 Euro zahlen, kassiert zwei Punkte in Flensburg und erhält ein dreimonatiges Fahrverbot. Während der fünf Stunden dauernden Kontrolle sind über 4.400 Fahrzeuge kontrolliert worden, 140 waren zu schnell unterwegs. (Symbolbild) Bildrechte: Mathias Heerwagen