Auf dem Flugplatz Jahnsdorf in der Nähe von Stollberg ist am Freitagmittag ein Doppeldecker nach einem missglückten Startversuch abgestürzt. Wie der zuständige Flugleiter bestätigte, testete der Pilot sein neu erworbenes Flugzeug. Beim dritten Trainingsstart ging der Doppeldecker Focke Wulff 44 aus etwa 20 Metern am Ende der Start- und Landebahn zu Boden. Über die Gründe für den Startabbruch konnte der Flugleiter keine Angaben machen. Bildrechte: MDR/Jens Uhlig

Die beiden Insassen, der Pilot und ein Fluglehrer, wurden bei dem Aufprall leicht verletzt. Sie haben sich eigenständig aus dem Flugzeug retten können und wurden zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Bei dem Doppeldecker handelt es sich um einen Oldtimer, der von 1933 bis 1945 gebaut wurde. Das Flugzeug wurde in den 1930er- Jahren für den Kunstflug eingesetzt.

Bildrechte: Polizeidirektion Görlitz Zwei Hunde sind am Freitag in Leutwitz in Ostsachsen unabhängig voneinander ausgebüxt und haben dann auf der Flucht gemeinsame Sache gemacht.



Wie die Polizeidirektion Görlitz am Nachmittag mitteilte, entdeckte eine Streife des Polizeireviers Bautzen den Rüden und seine Gefährtin auf einer gut befahrenen Staatsstraße nahe ihres Herkunftsortes.



Die Beamten schalteten das Blaulicht ein und stoppten erst einmal den Verkehr. Anwohner schnappten die Ausreißer schließlich. Beide kamen am Ende zu ihren jeweiligen Besitzern zurück, die schon "hoch emotional" nach den Ausreißern gesucht hatten.

Überglücklich und mit Tränen in den Augen bedankte sich Frauchen für die unbeschadete Rückkehr ihres gefleckten Lieblings. Der Besitzer des zweiten Ausreißers kam den Polizisten schon entgegengelaufen, um seine Hundedame zu übernehmen. Polizeidirektion Görlitz Pressemitteilung

Täter und Opfer nutzten die gleiche Waffe: Bei einem Raubüberfall hat ein 21 Jahre alter Mann am Donnerstagabend einen Ladeninhaber in Leipzig mit Pfefferspray ausschalten wollen. Doch das 53 Jahre alte Opfer konnte die Attacke kontern - mit Pfefferspray. Wie die Leipziger Polizeidirektion am Freitag mitteilte, wurden der 21-Jährige und ein 23 Jahre alter Komplize später gefasst. Ein Zeuge hatte das Duo in ein Haus flüchten sehen. Der Angreifer hatte bei dem Überfall in der einen Hand ein Messer und in der anderen das Spray. Laut Polizei forderte er von dem Ladeninhaber Geld und Zigaretten. Die beiden Tatverdächtigen kamen in Untersuchungshaft.

Bildrechte: MDR/Roland Halkasch

Im Dresdner Stadtteil Friedrichstadt sind am Freitagmittag eine Straßenbahn und ein Lkw zusammengestoßen. Polizeiangaben zufolge entgleiste die Bahn, drei Menschen wurden leicht verletzt. Die Feuerwehr rückte an, um die Straßenbahn in einem Kraftakt wieder auf die Gleise zu heben.



Bereist am Morgen hatte es einen Unfall mit einer Straßenbahn gegeben. Im Stadtteil Leuben stieß ein Pkw mit einer Tram zusammen. Dabei wurde der Pkw-Fahrer verletzt. Die Straßenbahn war auch hier nicht mehr fahrbereit. Bei beiden Unfällen entstand ein Sachschaden von insgesamt 125.000 Euro.

Bildrechte: MDR/Roland Halkasch

In Zwickau ist am Freitagvormittag ein Mann mit seinem Fahrzeug in eine Baugrube gefahren. Wie die Polizei mitteilte, ließ der 44 Jahre alte Autofahrer sein Fahrzeug in der Baustelle auf Reichenbacher Straße zurück und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die Beamten konnten den Mann jedoch kurze Zeit später im Poetenweg auffinden. Bei ihm wurde ein Atemalkoholwert von 2,32 Promille festgestellt. Die Polizisten entzogen dem 44-Jährigen daraufhin seine Autoschlüssel und fertigten eine Anzeige. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt. Bildrechte: MDR/Ralph Köhler

Die Polizei in Freiberg ermittelt im Fall einer möglichen Gewalttat. Wie die Polizeidirektion Chemnitz am Freitag mitteilte, erschien gegen 12 Uhr ein 58-Jähriger blutüberströmt in einem Geldinstitut in der Korngasse. Bankmitarbeiter verständigten den Rettungsdienst. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei geht nach ersten Ermittlungen von einer Straftat aus und nahm kurze Zeit später einen 67-jährigen Tatverdächtigen vorläufig fest. Die Ermittlungen dauern an.