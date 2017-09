In Chemnitz hat ein Auto eine Litfaßsäule gerammt und aus ihrer Verankerung gerissen. Wie die Polizei mitteilte, kam das Fahrzeug am Sonntagmorgen auf der Frankenberger Straße in einer Linkskurve von der Straße ab und stieß frontal gegen die Säule. Die Säule kippte um und blieb vor der Einfahrt eines Handwerksbetriebes liegen. Der Unfallverursacher stellte sein beschädigtes Auto in einer Querstrasse ab und flüchtete zu Fuß. Die Polizei ermittelt nun wegen Fahrerflucht. Das demolierte Auto stellte der Fahrer ab und flüchtete zu Fuß. Bildrechte: MDR/Harry Härtel

Polizei sucht Autofahrer nach Unfall

Auch in Burgneudorf im Landkreis Bautzen stand die Polizei an einer Unfallstelle zunächst vor einem leeren Fahrzeug. Auf der Bundesstraße 97 hatte sich ein Auto überschlagen und ist im Straßengraben gelandet. Noch vor dem Eintreffen der Polizei wurde der 42-jährige Unfallverursacher ohne Wissen der Beamten von seiner Frau abgeholt und in ein Krankenhaus gebracht. Daher fahndeten die Polizisten zunächst nach dem Fahrer. Er meldete sich später auf einem Polizeirevier. Nun erwarten ihn Ermittlungen wegen Fahrerflucht. An seinem Fahrzeug entstand Totalschaden in Höhe von ca. 20.000 Euro.

Hund mit Bratwurst-Köder vergiftet

In einem Waldstück am Kuppritzer Wasser in Hochkirch im Landkreis Bautzen sind vergiftete Köder gefunden worden. Wie die Polizeidirektion Görlitz am Sonntag mitteilte, waren an einem Baum in etwa 40 Zentimeter Höhe Bratwürste aufgehangen. Der Hund einer 54 Jahre alten Frau habe offenbar Teile des Köders gefressen, hieß es. Der Pudelmischling musste vom Tierarzt behandelt werden, der eine Vergiftung diagnostizierte. Die Polizei stellte die Köder sicher.

Weltkriegs-Panzerabwehrmine gesprengt

In der Nähe von Bad Gottleuba ist eine Panzerabwehrmine aus dem Zweiten Weltkrieg gesprengt worden. Eine Streife der Bundespolizei hatte die Mine zufällig an der Verbindungsstraße zwischen Bad Gottleuba und dem Ortsteil Hellendorf entdeckt. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst sprengte die sogenannte Riegelmine 43, die vier Kilo Sprengstoff enthielt. Für die Sprengung musste die Straße zwischen Hellendorf und dem Abzweig nach Bad Gottleuba gesperrt werden. Die Anwohner konnten in ihren Häusern bleiben.

