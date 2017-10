Neun Menschen sind heute früh bei einem Brand in einem Wohnhaus am Birkwitzer Weg in Dresden-Leuben verletzt worden. Nach Angaben der Polizei kamen sie mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus. Unter ihnen waren sieben Kinder im Alter von fünf Monaten bis elf Jahren. Ersten Erkenntnissen zufolge geriet in einer Wohnung im ersten Stockwerk ein Kabel in Brand. Der Rauch zog dann durch den Kabelschacht in die darüber befindliche Wohnung. Die Ursache für das Feuer ist unklar.