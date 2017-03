Einsatzkräfte des Spezialeinsatzkommandos der Polizei haben am Dienstagmittag in Görlitz einen 35-Jährigen mit einer Pistole im Gepäck festgenommen. Nach Angaben der Polizei wird der Mann verdächtigt, in den frühen Morgenstunden in einem Mehrfamilienhaus auf eine Wohnungstür geschossen zu haben.